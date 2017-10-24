24名哈萨克斯坦留学生将在中国接受免费教育

哈通社/塔勒德库尔干/10月24日 - 24名哈萨克斯坦留学生将在中国免费接受教育。

哈通社驻阿拉木图记者站报道，阿拉木图州企业家联合会与中国甘肃省高校达成了合作协议。24名哈萨克斯坦留学生，将在中国完成为期三年的学业。求学期间，每位学生每年将获得约61万坚戈（1.2万元人民币）的奖学金。三年学业中，第一年主要接受中文语言教育。第一学年的学业将于今年10月末正式开始。



获得此次留学机会的24名哈萨克斯坦学子，已于近日启程前往中国，学生家长及求学计划组织方为他们组织了隆重的仪式。



据了解，阿拉木图州企业家联合会2016年在中国同甘肃省方面的代表举行了双边会谈。在这一会谈中，双方就甘肃省与阿拉木图州交换留学项目达成了协议。2017年5月，阿拉木图州企业家联合会在塔勒德库尔干与甘肃酒泉职业技术学院、兰州石油化工学院和兰州资源环境职业技术学院签署了合作备忘录。在相关协议框架下，《在中国掌握职业技能》社会教育项目正式启动。



阿拉木图州企业家联合会人力资源部门主管阿曼古丽•奥恩哈拉耶娃介绍称，该项目的首要特色是--年轻人将免费接受企业急需的职业技能教育。



"哈萨克斯坦对相关职业的专业技术人才需求颇高，而在同中方教育机构的交流中，我们对他们的教育水平感到非常满意。对于中国而言，这一领域的教育是其发展的重点方向之一。正式依靠完善的职业技术教育，中国成长为了世界经济的领先国家。哈萨克斯坦留学生将在中国接受高质量的国际化教育。"她说。



据了解，阿拉木图州企业家联合会在项目启动后，收到了来自全国的50多份留学申请，经过各项严格测试和面试，来自阿拉木图州、库斯塔奈州和阿拉木图市、阿斯塔纳市的24名优秀学生获得了留学资格。他们将在中国完成旅游、IT、矿山、石油化工、兽医科学、电焊、油气应用、地质学、金融经济学、冶金学、电气工程、工程测量技术等专业的教育。



【编译：木合塔尔·木拉提】