数字桥国际创新论坛将于24日举行

哈通社/努尔-苏丹/10月1日 – 国际高新技术创新论坛«数字桥（Digital Bridge）»将于本月24日至25日在首都举行。

来自世界各地的IT领域专家和技术性企业家，将齐聚一堂，分享在数字发展领域的实践经验和创新解决方案。

此次论坛根据哈萨克斯坦总统的倡议发起，由哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部，«ZERDE»国家信息通讯控股集团、阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园、哈萨克电信股份公司、欧亚天然资源股份公司（ERG）和BTS Digital公司联合举办。

论坛的主要目标是为该国创新生态系统的参与者建立一个对话平台，并建立上海合作组织成员国的最新技术园区。

主办方介绍称，作为讨论哈萨克斯坦数字生态系统问题的重要活动，今年的«数字桥»论坛将有望成为连接初创企业、政府、参与推动数字创意的企业、解决问题和实施项目的公司之间的重要桥梁。

论坛框架下将举办Next Tech Entrepreneur Forum战略小组会议，并就未来教育、风险融资、电子竞技、企业孵化、数字媒体和其他问题进行讨论。此外，与会者之间还将举行B2B形式会晤。

值得一提的是，组织方还将举行«Astana Hub Awards»哈萨克斯坦IT产业颁奖晚会和«Astana Hub Battle»科技初创项目比赛。

除此之外，阿斯塔纳IT大学（Astana IT University）和«Alem»编程学校开校仪式将在论坛框架下举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】