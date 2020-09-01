上半年我国对欧亚经济联盟成员国出口24亿美元

哈通社/努尔苏丹/9月1日 -- 据欧亚经济联盟统计，2020年1-6月，哈萨克斯坦对欧亚经济联盟其他成员国出口24亿美元，同比下降19.7%。

报告期内，哈萨克斯坦对亚美尼亚出口额同比增长7.3%，对俄罗斯出口同比下降20.2%，对白俄罗斯下降38.2%，对吉尔吉斯斯坦下降12%。

欧亚经济联盟统计显示，吉尔吉斯斯坦是联盟内出口降幅最大的国家。2020年1-6月，吉尔吉斯斯坦对联盟其他成员国出口额为2.194亿美元，同比下降25%；俄罗斯出口152亿美元，同比下降16%；白俄罗斯出口64亿美元，同比下降6.1%；亚美尼亚出口2.735亿美元，同比下降18%。

在欧亚经济联盟成员国相互贸易中，机械、设备和运输工具占比最大，达到20.1%。其中，俄罗斯市场份额为58.9%；白俄罗斯占36.4%。矿产品在相互贸易中占比为19.9%。其中，俄罗斯市场份额为74.9%。食品和农业原料在相互贸易中占比为18.8%。其中，白俄罗斯市场份额为48.2%，俄罗斯为41.3%。化工产品在相互贸易中占比为13.6%，其中，俄罗斯市场份额为65.3%。



