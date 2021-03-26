24日自国外飞抵哈萨克斯坦的乘客中未检测到冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月26日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月25日，有33班国际航班自德国、西班牙、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦、乌克兰和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有4423名旅客抵达，其中4404名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，19名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1273名乘客，1269人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，4人没有证明；

-有13班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1959名乘客，1944人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，15人没有证明；

-有8班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有906名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵库斯塔奈机场，共有5名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有148名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有129名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有2名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌斯卡曼机场，1名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月24日自国外飞抵哈萨克斯坦的43名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



