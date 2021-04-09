首都新冠疫苗接种站点工作时间延长至晚24时

哈通社/努尔苏丹/4月9日 -- 努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫8日主持召开了在线会议，与医疗机构主要负责人进行了会晤，并就当前的疫情形势进行了讨论。

首都市长指出，在全球大流行的背景下，面对来势汹汹的冠状病毒疫情，人们只有两种选择。一种，是通过接种疫苗，来保护自己和家人的健康。另一种，则是被病毒所感染。对于后一种选择而言，人们并不一定能够依靠自身的身体机能战胜病毒，即便恢复健康，病毒依然会对患者的身体造成伤害，而且这样还会造成病毒在社会上的传播，危害公共健康。

他表示，哈萨克斯坦已于2月1日启动了疫苗的接种计划，首批为医护人员、执法人员和教师提供疫苗注射。

而从第二阶段开始，所有公民均可通过医疗机构接种新冠疫苗。从4月6日起，首都市民即可通过预约，确定自己的接种时间表。

使用预约方式接种的目的，是为了防止人群的聚集，以及为医疗机构合理安排疫苗注射程序提供可能。

«首先，为公民们接种疫苗的工作，对医护人员提出了极高的职业和责任要求。医生们已经收到了又一次的提醒，在注射疫苗前必须对接种人员的身体健康情况进行检查。

其次，为医疗机构配备了额外的设备：超过40台冷藏储存装置，用于运输疫苗的80多台存储设备以及其他。疫苗接种点从36个增加到了100多个。疫苗接种点的工作时间也进行了延长，从早晨8点直至当晚24时。

再次，我们正在采取相应的措施，通过改造在类似Mega Silk Way这样的大型购物娱乐中心开设新冠疫苗接种站点。这些站点将包含登记、等候、检测和其他区域。»阿勒泰·阔勒格诺夫说。

市长认为，通过这样的方式将可以在人员流动较大的场所，为其中的人群提供医疗保障服务。

在必要时，市区内的大型酒店也可以被改造为疫苗接种站点。

阿勒泰·阔勒格诺夫强调指出，接种疫苗是形成全社会针对冠状病毒群体免疫的唯一方法，也只有如此，才能阻止病毒的传播。

【编译：木合塔尔·木拉提】