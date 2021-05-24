日本东京和大阪大规模疫苗接种中心24日启动

哈通社/努尔苏丹/5月24日--据共同网新闻消息，日本自卫队在东京和大阪运营的面向老年人的新冠疫苗大规模接种中心将于24日启动。到8月为止计划运作3个月，包括周六周日及节假日在内，每天早8点至晚8点开放，将使用厚生劳动省21日批准的美国莫德纳产疫苗。

中央政府也考虑到定于7月开幕的东京奥运，运用大规模会场，加速推进疫情严峻的首都圈和关西的疫苗接种。大规模会场接种计划在地方政府层面也有进展，宫城、群马、爱知3县24日也将开设。中央政府以7月底完成老年人接种为目标，将提供支援。

自卫队接种中心的第2批预约也将于24日启动。以东京都和大阪府全域为对象，通过防卫省主页和通信APP“连我”（LINE）受理。开始时间为东京上午11点左右、大阪下午1点左右，可预约31日至6月6日期间的接种。

据防卫省透露，东京和大阪的接种中心为了贯彻防疫，23日给参与运营的自卫队员和民间护士接种了莫德纳疫苗。

24日开始接种的对象为东京23区和大阪市、一次也没接受过地方政府实施的接种的老年人。预计单日最大接种人数为东京1万人、大阪5000人。但一开始由于需要先习惯流程，人数将控制在一半左右。24～30日的接种放出东京4.9万个、大阪2.45万个预约名额。东京在17、18日两天内约满，大阪则在17日预约启动后约25分钟内告罄。

在会场内，如果一切顺利，包括不良反应的观察在内，抵达后约30分钟就能完成接种。同时还将受理第二次接种的日期指定。携带物品包括市区町村发放的接种券和预诊表，还需出示驾照或健康保险症等身份证明。

东京接种中心位于千代田区的“大手町合同厅舍3号馆”，大阪接种中心位于大阪市北区的“大阪府立国际会议场”。自卫队负责运营，接待和清扫等业务委托旅行社实施。