日本大阪商业街一诊所疑遭纵火致24人死亡

哈通社/努尔苏丹/12月20日--据共同社17日报道，日本大阪市北区北新地的一栋8层楼建筑17日上午发生火灾，有27人因心肺功能停止被送医。大阪府警方当天晚上透露称已经确认其中24人死亡。警方根据现场目击信息等，认为起火前不久到成为起火点的4楼诊所的男子放了火，以杀人及对人员在住建筑等纵火等嫌疑在天满警署设置了专案组。将调查案件原委，加紧确认遇难人员身份。

据办案人员透露，男子未死亡，已被送往医院，处于重伤昏迷状态。另外2人的情况不明。

4楼入驻的是«西梅田心理与身体诊所»。警方表示有目击消息称在设有接诊处的门口附近，«拿着纸袋的五六十岁男子在暖气机附近放下纸袋并踢倒，流出的液体着了火»。男子可能是在火灾发生前不久乘电梯进了诊所。

死亡的24人年龄为20～60多岁，分别是男性14人和女性10人。余下3人是涉嫌纵火的男子以及2名二三十岁女性。另有1名被送医的20多岁女性受了轻伤。据诊所院长的家属介绍，还未能与院长联系上。

靠近诊所电梯的门口附近火势很大，里面的人可能无法逃走，被卷入了火灾。

据大阪市消防局介绍，2019年3月实施的最近一次消防定期检查中，整栋楼未发现在防火上存在疏漏。从该楼的层数和面积等来看，法律上没有必须安装自动洒水灭火器的义务，实际上也未安装。

17日上午10点18分，119接到报警称北区曾根崎新地的«堂岛北»大楼«4楼在燃烧»。诊所面积为79平方米，其中25平方米过火。上午10点45分前后，火基本被扑灭。下午5点04分，火完全被扑灭。

接到消防部门的要求后，大阪府当天上午派出了灾害派遣医疗队（DMAT）负责救治重伤人员。知事吉村洋文透露了该消息。