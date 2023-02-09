智利发生森林火灾 已造成24人死亡

哈通社/阿斯塔纳/2月9日 —— 据新华社报道，智利中南部多地森林火灾持续肆虐，已造成24人死亡。

据报道，智利政府官员7日警告，目前形势“非常复杂”，中南部地区新一轮热浪来袭或导致情况进一步恶化。

智利内政部副部长曼努埃尔·蒙萨尔韦7日说，政府确认火灾造成24人死亡，更正先前报道的26人。警方已逮捕17名涉嫌纵火的嫌疑人，其中几人做过焊接工作或焚烧衣物和动物皮毛。

按蒙萨尔韦说法，预计高温天气将持续至10日，马乌莱大区和纽夫莱大区部分地区气温可能超过35摄氏度，天气情况“非常复杂”。他敦促救灾人员“为任何可能发生的情况做好准备”。

据路透社报道，目前智利林火过火面积超29.3万公顷，全国仍有约80处活跃山火。

据法新社报道，智利约2200名职业消防员和3400名志愿者参与灭火。多国已派出专业人员及设备协助灭火。纽夫莱大区、比奥比奥大区和阿劳卡尼亚大区已进入紧急状态，大火造成逾2100人受伤。受火情威胁，洛斯里奥斯大区发布红色警报。部分政府官员担心，首都圣地亚哥周边地区也可能发生火灾。

智利卫生部长希梅娜·阿吉莱拉说，大火产生的烟雾导致灾区空气质量严重恶化。按法新社说法，烟雾笼罩智利大片地区，恐危害人体健康。