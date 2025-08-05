24人因恶作剧视频被追责 律师详解法律红线

—哈萨克斯坦法律中并没有“恶作剧”这一专门概念。但根据行为的性质、内容及其后果，涉事人员可能面临相应法律责任。-他说道。

别克波森诺夫指出，最常见的是行政责任。根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法》第434条，干扰公共秩序的行为可被处以罚款，并可被行政拘留最长达10天。

—此外，某些情况下还可能构成刑事犯罪。如果恶作剧行为造成他人身体或精神上的伤害、财产损失，甚至出现非法剥夺他人自由的情节，如部分视频所示，那么就可能被追究刑事责任，其后果可能包括被剥夺自由。-他强调。

律师还进一步解释了受害者的合法权利。

—根据《哈萨克斯坦共和国民法典》第149条，未经他人同意拍摄并发布视频属于违法行为。此外，《刑法典》中有关“侵犯个人隐私”的条款也明确规定，擅自拍摄和传播他人影像构成犯罪。在此情形下，行为人可能面临刑罚。-他说。

他补充道，受害者有权要求删除视频内容，并可通过法院提起诉讼，要求赔偿由此带来的精神和物质损失。

对于如何合法拍摄“恶搞类”视频，别克波森诺夫给出建议：

—恶搞不应以伤害他人为代价。不得侵犯他人的尊严和合法权益，不得对他人的身体或心理健康造成任何损害，也不得带来精神或道德上的痛苦。即便视频内容“看似无害”，在发布前也应征得当事人的明确同意。

据此前报道，近日，哈萨克斯坦博主阿茹詹·艾别科娃在中国广州及其他地区拍摄的一系列“恶作剧测试”视频在当地引发批评。

【编译：阿遥】