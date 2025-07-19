哈萨克斯坦博主在中国拍摄的恶作剧视频“翻车”

发生了什么？

据《潇湘晨报》报道，艾别科娃及其团队在广州街头拍摄了以“测试中国公共安全”为主题的视频。

Фото: Видеодан скрин

在一则视频中，她假装从同伴口袋中偷拿手机，并迅速将手机塞给路人，随后“揭露”所谓的偷窃行为。

Фото: Видеодан скрин

在其他恶作剧视频中，她试图“测试中国男性的反应”。

在地铁或街头，她故意触碰陌生男性的脚或手。

Фото: Видеодан скрин

从视频中可以看出，大多数男性对她的行为反应冷淡或者反感，并在之后迅速离开现场。

中国社会的反应

这些恶作剧视频在中国网络空间引发热议。

在微博平台上，以“1024专员”为网名的博主在接受哈通社记者采访时表示：

- 我们不反对公共场所的恶作剧，但这种行为应有限度，不能失礼。哈萨克斯坦博主的这些举动让人感到不适。

《潇湘晨报》在其文章中写道：

- 中国传统观念教导人们“与人为善”，中国人民始终热忱地欢迎每一个友善的外国来客。然而，中国人的善意并非任人消遣的素材，更不是用来制造话题、博取关注度的工具。任何普通人的尊严，都不应成为一场“恶作剧”的牺牲品。

许多人认为此类视频拍摄侵犯了他人权益，并呼吁将问题提交警方处理。不过，目前尚无中国警方介入的确切消息。

中国的法律规范

根据中国《民法典》第1018至1020条，未经许可擅自拍摄并传播他人影像，可能损害他人的权益与尊严，或导致民事责任。

《网络安全法》及《网络视听节目内容审核规定》禁止传播虚假、诽谤或不雅内容。此类行为可能被视为扰乱公共秩序，相关视频可能被删除，账号可能被封禁。

《治安管理处罚法》规定，诽谤或扰乱公共秩序可处以罚款或行政拘留，严重情况下，诽谤可能构成刑事犯罪。

此外，《出入境管理法》赋予当局驱逐扰乱公共秩序的外国人或对其施加入境禁令的权利。

在中国，因不当行为受到严厉处罚的博主案例已有先例。例如，今年6月，两名中国博主为博取关注，穿着病患服装在地铁内大声喊叫、跳跃，引发乘客恐慌。中国警方认定其行为扰乱了公共交通秩序，造成不良社会影响，并对其施以行政处罚。

事件后续

阿茹詹·艾别科娃已删除其Instagram上的恶作剧视频，并在限时动态中请求公众不要传播这些视频，表示“回国后会做出解释”。我们尝试与她取得联系，但未能拨通电话。

Фото: instagram.com/ia_aruzhan

恶作剧或许有趣，但“玩火”过度，总会引火烧身得不偿失，这一点值得铭记。因此在旅行和访问中，无论任何人都应该遵守他国法律法规和文化风俗，共同促进文化交流的健康发展，以避免类似争议再次发生。

【编译：木合塔尔·木拉提】