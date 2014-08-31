青田石雕25年暴涨1000倍 “石头换房”

哈通社阿斯塔纳电，据中新网29日报道，25年前，刚刚成为技术师傅的叶高君一个月工资1500元人民币，看着价值数万元的石雕感慨万千；而现在，他已成为青田石雕产销处的老板，在当地小有名气。25年间，身价变化的不只是他，青田石雕的价格也是一路暴涨1000倍。其所暗藏的巨大价值潜力，在当地俨然催生了一种"石头换房"的销售模式。

浙江省青田县是中国著名的侨乡，50多万人口中有一半是华侨。 青田石则产于浙江省青田县，与寿山石、昌化石、巴林石一起合称"中国四大国石"，更是著名的"印石三宝"之首。其色彩丰富，质地坚密细致，是中国篆刻用石之经典，为历代篆刻家推崇。 最近25年，青田石雕在收藏市场行情迅猛看涨。光是一种叫做"封门青"的作品，最高单价就可达1500元每克。德籍华人王林勇告诉记者，目前，他收藏着的林如奎大师的石雕作品《高粱》，20多年前只值1800元，可现在保守估计已达到500万元以上。 由于看到青田石雕所暗藏的巨大价值潜力，青田每年大概有近百名华侨归国，加入到投资石雕的行业。 王林勇就是其中一位。3年前，他回到青田，打算开青田石雕专卖店。"1988年，我花20元人民币买了一块原石，在用100元钱加工后，把它卖给了一个台湾人。"而前几年，他回国后又花了5万元从台湾人手里买回这块石头，如今它已价值15万。 是什么原因造成青田石雕25年爆涨近上千倍？ 作为青田县石雕产业和发展局的局长，朱荣欢给出了4个理由：原材料稀缺，物价飞涨、投资者队伍扩大和雕刻工艺成本提高。他说，青田原石主要分布于青田县山口镇封门、周村等传统矿区，加上近年来的大量开采，有些石种已经十几年没出现了，比如黄金耀。 基于上述原因，朱荣欢认为，青田石价格稳步上涨是大概率事件。 考虑到青田石雕价格的飙升，2010年11月，青田一家房地产开发有限公司大胆推出了促销新模式，允许顾客"拿石头换房子"。实际操作则是由房产公司和石雕业主依据市场行情共同商定石雕作品价值，在自主、自愿的基础上抵扣住房首付费用。 通过这种模式，青田县至今已成交了近200套的商品房，总销售额达3亿人民币；抵扣的青田石雕及各类原石，总价值达到1亿元。这与远在300公里外的浙江省会杭州形成了鲜明对比。自2011年杭州出台限购政策后，其房地产市场遭遇滑铁卢，库存量不断增加，成交持续低迷，房价接连下跌。8月29日凌晨，杭州全面放开限购。 "(而)青田‘石头换房'的销售模式，却有效盘活了房地产和青田石雕两种资源，促进了要素流动。"朱荣欢透露，2014年以来，青田已成交了30套左右的商品房。