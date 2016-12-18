独立25年间奇姆肯特市区面积扩展104倍

哈通社阿斯塔纳 - 奇姆肯特市--哈萨克斯坦最大的城市之一。

在独立的25年间，这座城市的市区面积扩增了104被，人口也持续上升。



如今，整座城市市区面积达11.7万公顷，拥有90.2万居民。



据奇姆肯特市市长哈比杜拉•阿布德拉赫莫夫介绍，1994年该市财政预算仅10亿坚戈，而2016年奇姆肯特市的财政预算已经超过了1100亿坚戈。



外来投资额由独立初期的4.59亿坚戈增长到了今天的2000亿坚戈。



当地企业的生产总值从49亿坚戈增长为2650亿坚戈。



25年间，奇姆肯特市建成了总面积96.5万平方米的居民住宅。



阿布德拉赫莫夫称，独立至今，奇姆肯特市已经成为了我国投资环境最好的城市，深受商界人士青睐。



目前，该市登记在册的商业企业总数已达到7.5万多家，提供就业岗位13.6万多个。



1991年，奇姆肯特市幼儿园和学校数量分别为129所和72所，而2016年该市已经建成配备充足师资和先进设施的幼儿园383所，学校129所。



总体而言，相较独立前，奇姆肯特市居民生活水平提升约10倍。



2016年奇姆肯特市失业率仅为5.2%。



【编译：木合塔尔·木拉提】