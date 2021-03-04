世卫组织警告:近25亿人到2050年或将存在听力问题

哈通社/日内瓦/3月4日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织日前发布一份报告警告，到2050年，全球近25亿人（即四分之一的人）将有某种程度的听力问题。如果不采取行动，其中至少有7亿人将需要获得耳科和听力保健以及其他康复服务。

这份《世界听力报告》于3月3日世界听力日前夕发布，旨在呼吁迅速加大力度，通过投资和扩大获得耳科和听力保健服务的机会，预防和解决听力损失问题。

经证明，投资于耳科和听力保健服务具有成本效益。据世卫组织估计，政府每投资1美元，预期可获得近16美元的回报。

世卫组织总干事谭德塞表示，听力非常宝贵。听力损失若不治疗，会对人们的沟通、学习和谋生能力产生严重影响。它还会影响人们的心理健康和维持关系的能力。这份新报告阐述了听力问题程度，并提供了循证干预措施。他鼓励各国作为全民健康覆盖的一部分，将这些措施纳入本国卫生系统。

主要结论

缺乏准确的信息和对耳病和听力损失的污名化态度往往影响人们获得有关保健服务。即使卫生保健机构和人员也往往缺乏有关预防、早期识别和管理听力损失和耳病的知识，从而影响了他们提供所需服务的能力。

在大多数国家，耳部和听力保健仍未被纳入国家卫生系统，耳病患者和听力损失者不易获得保健服务。此外，在获得耳科和听力保健机会方面衡量和记录不足，并且卫生信息系统缺乏相关指标。

最明显的缺口

在低收入国家中，每一百万人有不到一名耳鼻喉科专家的比例占了大约78%的人口；每一百万人有不到一名听力专家的比例占了93%的人口。该报告指出，可将耳科和听力保健纳入初级保健服务，通过实行任务分担和培训等策略，缩小这一差距。

即使在耳科和听力保健专业人员占比较高的国家，专家分布也不平等。这不仅给需要照顾的人带来了挑战，对提供这些服务的机构和人员也造成了沉重压力。

造成听力损失的主要原因

报告指出，识别问题是解决听力损失和相关耳病的第一步。需在生命的关键节点进行临床筛查，确保尽早发现任何听力损失和耳病。

报告表示，可以通过接种风疹和脑膜炎疫苗、改善孕产妇和新生儿护理、筛查和早期管理中耳炎等措施，预防近60%的儿童听力损失。至于成人，可以通过控制噪音、保障听力安全和监测耳毒性药物以及注重耳部卫生等措施，保持良好听力，降低听力损失可能性。

此外，可以利用最近的技术成果，例如使用精准易用的工具，在任何年龄、临床或社区环境中，即使在有限的培训和资源条件下，识别耳病和听力损失。即便在艰难情况下，例如在新冠大流行期间，以及对世界上生活在偏远且服务不足地区的居民，也能开展筛查工作。

获得及时的保健服务

报告指出，确诊后，早期干预是关键。医治和手术治疗可以治愈大多数耳病，扭转相关听力损失。

同时，可采用老少咸宜的、既有效又具成本效益的听力技术，如佩戴助听器或在耳蜗植入助听装置，并辅之以适当的支持服务和康复治疗。

报告指出，手语以及其他感知手段（如语音阅读）是许多失聪者的重要工具；采用听力辅助技术和服务，如字幕和手语翻译，可以进一步改善听力损失者的教育和与他们的交流。