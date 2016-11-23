独立25周年之际 阿拉木图将有34万居民获得特别奖金

哈通社阿斯塔纳 - 据阿拉木图市政府消息，由于市政府改革措施的有力实施，以及市市政服务和预算部门工作人员的努力，阿拉木图市节俭非必要财政预算指出工作取得圆满成功。经纳扎尔巴耶夫总统批准，节俭下来的一部分政府财政预算将作为特别奖金发放给，低收入群体等符合条件的人群，总覆盖人口达34万人。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克表示，政府机构缩减开支和节俭使用经费的改革取得了成效，使得从地方财政当中，为教师、医生、社会服务人员和低收入群体提供这一特别奖金，创造了条件。



据悉，经过政府社会服务部门及预算部门工作人员的努力，2016年阿斯塔纳市财政预算共节俭无必要开支1230亿坚戈。



据市政府新闻处消息称，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，在哈萨克斯坦共和国独立25周年纪念日期间，阿斯塔纳市市政府与社会服务及预算相关机构工作人员，将得到额度相当于其一个月工资的奖励金。



低收入群体则将获得5万坚戈/人的奖励金。



据悉，这一奖励金总额为62亿坚戈，奖励金发放人数达11.43万人。



如将相关人员家属统计在内，则这一奖励金覆盖人数将超过34万人。



其中部分有资格领取奖金的人群和总金额如下：



--2.34万1-2级残疾人将分享12亿坚戈奖金；



--4000名多子母亲将分享1.993亿坚戈奖金；



--4900户残疾儿童家庭将分享2.437亿坚戈奖金；



--1.92万卫国战争功勋老兵和功勋劳动者将分享9.576亿坚戈奖金。



【编译：木合塔尔·木拉提】