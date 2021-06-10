哈萨克斯坦固定资产投资增长25.5%

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 在10日召开的政府例行工作会议上，哈萨克斯坦国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫就国内各行业及地区投资积极性情况进行了汇报。

据部长介绍，在不计入采矿行业的前提下，今年哈萨克斯坦固定资产投资增幅达到了25.5%。

其中，投资出现明显增长的行业包括建筑业（增长2.3倍）、制造业（+82%）、食品加工业（+24%）、通讯行业（+53%）、农业（+47%）、商业（+46%）、不动产交易（+29%）、交通（+19%）。

2021年1~4月间，对外贸易额达281亿美元，其中出口167亿美元。报告期内，加工产品的出口量增长16.2%，达54亿美元。

进口额为114亿美元，贸易顺差为53亿美元。

制造业继续保持着稳定增幅态势，报告期内的增长率达到了7.2%。

全国有14个地区制造业持续增长，其中阿拉木图市、阿拉木图州和努尔苏丹市增幅最大。而有3个地区（西哈州、阿特劳州、东哈州）制造业有所下降。

部长强调称，全国大多数地区都显示出了制造业的投资积极性在稳定增长当中。其中突厥斯坦州和巴甫洛达尔州，以及阿拉木图市和努尔苏丹市处于最高位置。投资数额方面西哈州和阿拉木图州居于末尾。

【编译：木合塔尔·木拉提】