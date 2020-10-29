25名国际旅客因无PCR检测证明被隔离，1人被拒绝入境

哈通社/努尔苏丹/10月29日--据交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍，29日凌晨飞抵哈萨克斯坦的国际旅客中，98%的乘客均持有PCR检测阴性证明。

10月29日凌晨，有10班国际航班自阿联酋、土耳其、和俄罗斯飞抵哈萨克斯坦，共有1047名乘客，其中，25名哈萨克斯坦籍乘客没有PCR检测证明。

其中：

1）飞抵努尔苏丹市机场的有4班国际航班，共有426名乘客，其中418人持有PCR检测阴性证明，8人没有证明；

2）飞抵阿拉木图市机场的有4班国际航班，共有536名乘客，其中522人持有PCR检测阴性证明，14人没有证明；

3）飞抵奇姆肯特市机场的有1班国际航班，共有94名乘客，其中91人持有PCR检测阴性证明，3人没有证明；

4）飞抵卡拉干达市机场的有1班国际航班，共有16名乘客，所有乘客均持有PCR检测阴性证明。

据悉，25名没有PCR检测证明的哈萨克斯坦籍乘客将在努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市的定点医院进行隔离，并接受PCR检测。

此外，1名塔吉克斯坦公民因没有携带有效的PCR检测证明在阿拉木图市机场被拒绝入境。

【编译：阿拉依】



