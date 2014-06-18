中国支付250亿美元俄罗斯天然气预付款

哈通社阿斯塔纳6月18日电，据华尔街日报报道，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom OAO)的副首席执行长亚历山大•梅德韦杰夫(Alexander Medvedev)周三称，根据上个月签署的一项价值4,000亿美元的天然气合同条款，公司将从中国获得250亿美元预付款，但付款的细节、时间以及天然气的交付都还没有敲定。

亚历山大•梅德韦杰夫说，他不会披露中国石油天然气集团公司(China National Petroleum Corp., 简称：中国石油集团)已同意支付的天然气价格。但他坚持说，这笔交易将为俄罗斯天然气工业股份公司带来盈利。

分析人士普遍认为，俄罗斯想借助这笔交易减少对于欧洲天然气市场的依赖。但由于缺乏合同细节，俄罗斯国内已有人质疑达成该交易的标准是否主要是政治而非经济因素。

在经过十年的谈判磋商之后，该协议于5月21日达成。根据协议，俄罗斯将在30年里平均每年向中国供应380亿立方米天然气。

亚历山大•梅德韦杰夫在新闻发布会上说，别想从他那里猜到价格或是价格计算公式，因为有许多不便披露的条件。

亚历山大•梅德韦杰夫说，公司对合同的盈利情况感到满意，说这笔交易是亏损买卖绝对是一派胡言。

他还称，公司预计将在四年内开始向中国供气。

关于俄罗斯因吞并克里米亚而面临来自西方国家的制裁，亚历山大•梅德韦杰夫表示，当前商业环境并非最佳，但对于公司的绝大多数合作伙伴来说，业务将照常进行。

欧洲是俄罗斯天然气最大的出口市场。欧盟约三分之一的天然气来自俄罗斯，其中一半途经乌克兰输送。

俄罗斯天然气称，周二乌克兰一输气管道爆炸起火并未影响到公司对欧洲的天然气输出。公司管理人士表示，这起事故的原因可能是维护不力。