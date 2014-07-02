乌军方：恢复反恐行动首日消灭250名民间武装人员

哈通社阿斯塔纳7月2日电，据中新社报道，基辅消息：乌政府军1日恢复了在东部地区的"反恐行动"，并与当地民间武装人员爆发了激烈武装冲突。在行动中，乌军动用了飞机、大炮等装备对民间武装人员实施打击。一名乌军前线指挥官透露，在炮击中"至少消灭了250名民间武装人员"。另有未经乌官方证实的消息称，当日乌军一架飞机被击落。

据乌克兰新闻频道报道，当日凌晨时分，乌克兰政府军同时从斯拉维扬斯克、克拉玛托尔斯克、亚姆波尔(Yampoli)以及乌、俄交界处等几个方向对顿涅茨克和卢甘斯克的民间武装人员发起了进攻。出于"保密考虑"，乌军"反恐行动指挥部"没有透露本次进攻的具体目标和目的。

据乌克兰国家通讯社报道，乌政府军在当天的军事行动中对民间武装人员的基地和盘踞要地进行了空袭以及炮击。据乌军前线一名指挥官透露，"根据侦查兵报告，在当日炮击过程中，至少消灭了250名民间武装人员"。

据乌克兰国民近卫军指挥官斯捷潘当日傍晚发布的消息称，当天乌军收复了斯拉维扬斯克附近的扎卡特诺依(Zakatnoi)、旧卡拉万(Starei Karavan)以及布鲁索夫卡(Brusovka)等民间武装力量控制区域。

乌军当天的军事行动遭到了东部民间武装人员的激烈抵抗。据乌军方"信息对抗"小组协调员德米特里在"脸书"网站的个人主页上透露，当天民间武装人员使用了火箭筒以及自动步枪等武器对斯拉维扬斯克和红利曼等地的乌政府军哨卡和据点发动了数次进攻。"但进攻均被击退"，"乌军有数人受伤"。

另据俄新社报道，乌民间武装力量当日宣布"在顿涅茨克东部地区使用高射炮击落了一架乌军飞机"。

但该消息尚未得到乌官方证实。

乌克兰总统波罗申科6月20日签发总统令，决定自20日22时起在东部地区停火一周。在停火期间，乌克兰、欧盟、俄罗斯三方联络小组就和平解决乌东部问题与民间武装进行了多轮磋商并达成停火协议。6月27日深夜，波罗申科决定将当天到期的停火令延长至30日22时。 7月1日凌晨，乌克兰总统府发布消息称，波罗申科决定暂时中止在乌克兰东南部地区单方面停火机制的效力。此后，乌克兰议长图尔奇诺夫宣布，乌政府军已于当天恢复在卢甘斯克和顿涅茨克的军事行动。

据乌外交部6月30日在社交网站推特上发表通报说，在乌东部停火期间共发生108起破坏停火事件，共有27名乌克兰军人阵亡、69人受伤。