俄罗斯在叙行动单日耗资250万美元

哈通社阿斯塔纳10月30日电 时值俄罗斯在叙利亚开战空袭"满月"之际，外界对俄罗斯在行动中的耗资表示关注。据分析，俄军在叙利亚的行动每日至少耗资250万美元。

综合外媒消息，10月30日是俄罗斯对叙利亚"伊斯兰国"(ISIS)武装展开空中轰炸的"满月"，此次轰炸是冷战结束以来俄最高调的海外军事行动之一，被视为正在戏剧性地改变中东格局。同在30日，伊朗被罕见接纳加入美俄等国在维也纳举行的叙利亚会谈，与此同时五角大楼紧锣密鼓地准备向叙利亚派遣地面部队。解决叙利亚问题陡然提速，最直接的原因就是俄罗斯的出手。西方关注的是：轰炸ISIS，俄罗斯已花费了多少？轰炸会长期持续吗？

"12架苏-25攻击机、12架苏-24轰炸机、6架苏-34轰炸机、4架苏-30战斗机、21架直升机(包括19架米-24攻击直升机)"。BBC29日列出俄罗斯为轰炸ISIS部署的主要硬件。报道称，一个月来，俄军执行的行动任务近千次，而美国主导的盟军过去一年平均每天轰炸6次。俄国防部消息人士称，目前俄罗斯在叙利亚部署有海军陆战队、飞行员、2个机场无线电保障营军人、指挥所成员、防空导弹系统和电子对抗系统人员，还有一些地方专家，共约1,600人。

"俄罗斯在叙利亚花费知多少。"俄罗斯《商业咨询日报》28日算了一笔账：俄军在叙利亚的行动每日至少耗资250万美元，其中战机作战飞行每天耗资240万美元，约16万美元用于俄在当地军人伙食和每日的津贴。军事行动以来，俄共花费1,500万美元征用民船向塔尔图斯港为俄军提供后勤保障。俄军舰从里海发射"口径"巡航导弹行动花费约2,000万美元。另外，为准备军事行动、完善机场及建设临时营房等耗资约250万美元。按照目前的军事行动速度，预计到年底，2015年耗资将达到180亿卢布(约合2.8亿美元)。

英国《简氏防务周刊》对俄在叙军事行动投入的估算被多方转载，该刊认为俄每天花费约400万美元。报道称，与俄罗斯2015年3.1万亿卢布(500亿美元)的国防预算相比，这只是零花钱，但专家警告，叙利亚战争可能要以年来计，且如出现士兵死亡情况，俄罗斯的卷入将升级。

"油价下跌、卢布疲软以及西方制裁已造成俄罗斯经济今年上半年萎缩3.4%，由于俄一半的预算依靠与石油相关的财政收入，这迫使莫斯科在一些方面勒紧腰带。"英国《金融时报》27日质疑"衰退中的俄罗斯靠什么对叙利亚用兵？"报道称，莫斯科能够轻松负担得起在叙利亚的军事行动--既是因为与美国的类似作战行动相比，俄军的开支较少，也是因为连续17年的军费增长以及不透明的预算帮助充实了俄军的底气。"欧洲自由电台"称，俄军2015年前9个月进行了约4,000场军演，比去年多了500场，9月在俄中部举行的最大规模军演近10万人参加。国防军事专家称，前8个月俄军已花掉82%的预算，军事预算可能超支，迫使俄罗斯动用国家储备。美国《赫芬顿邮报》称，普京的叙利亚军事行动是一场"冒险"。

俄财长西卢阿诺夫月初曾向记者表示，叙利亚的军事行动不会造成2015年预算超支。俄《商业咨询日报》26日报道说，为了在叙利亚的军事行动，俄可能减少军事演习数量。有专家认为，在叙军事行动的费用可能通过减缓国家军购计划来获得。

《莫斯科时报》认为，打击ISIS换来了世界媒体的版面，这是一个全球超级大国的回归，也让俄罗斯有了测试新装备的战场，利于提高士兵的作战能力。另外，对海外武器买家而言，叙利亚战争生动展示了俄罗斯武器的性能，2014年俄对外武器装备出口达到155亿美元，2015年只要增加1%就相当于在叙利亚的军费支出。

据俄罗斯卫星新闻网29日报道，列瓦达中心最新公布的民调显示，88%的俄罗斯人对普京的工作感到满意。俄专家认为，叙利亚军事行动对普京支持率的提升有影响。