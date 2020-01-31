政府总理：人工智能的使用将为哈萨克斯坦带来250亿美元的经济效益

哈通社/阿拉木图/1月31日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在阿拉木图举行的欧亚经济联盟成员国政府间理事会会议上，就人工智能发展问题进行了发言。

政府总理表示，数字技术的迅猛发展对全球经济造成了重大的影响。

他强调，必须对人工智能的发展投入重点关注，因为其必然会在未来发挥关键性的作用。

阿斯哈尔·马明认为，人工智能对经济领域各个部门的增加值，在2030年可达到5万亿美元左右。

他表示，为了实现在2050年跻身世界前30强国行列的目标，哈萨克斯坦要保证每年的经济增速保持在5%~6%的区间。提高劳动生产力将对实现这一任务起到重要的帮助，而人工智能将在这方面发挥效力。

«人工智能的使用对哈萨克斯坦带来的经济效益可能将达到250亿美元。»他说。

他表示，其中表现最好的行业应该会是服务业，预计将有150亿美元。而矿业有可能达到90亿美元。

根据此前报道，“数字阿拉木图：全球经济的数字化未来”国际论坛及欧亚经济联盟政府间理事会会议今日（31日）在阿拉木图开幕。

哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚和摩尔多瓦政府总理出席会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】