中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:49, 07 10月 2022 | GMT +6

    萨姆鲁克-卡泽纳国家基金250多家下属企业将被私有化

    None
    哈通社/阿斯塔纳/10月07日--萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金编制了一份新的被私有化企业名单。今年8月，国家委员会和哈萨克斯坦政府决定批准该名单。
    -去年年底，我们开始了全集团资产清查工作。也就是说，下属公司是否具有资质，他们效率如何？亏损企业是否值得注入资金挽救，或者更适合关闭或出售？在这方面，我们已与政府达成一致，政府确定了相关标准。-萨姆鲁克-卡泽纳国家基金发展和私有化部执行经理叶尔那尔·詹阿德尔。

    据他介绍，确定被私有化的公司数量达250多家。

    -此前，被私有化名单包括约100家公司，经过盘点清查之后，我们将其增加到了254家。-他说。

    据他称，被列入私有化名单的大部份公司属于20家大型国有企业。其中包括，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas），阿斯塔纳航空公司（Air Astana），国家电网管理公司（KEGOC），萨姆鲁克能源公司（Samruk-Energo），哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）和哈萨克斯坦国家铁路公司（Kazakhstan Temir Zholy）。

    他表示，计划在2025年前完成上述公司IPO上市。

    【编译：阿遥】


    标签:
    哈萨克斯坦 萨姆鲁克-卡泽纳基金 国企私有化 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!