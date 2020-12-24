入境防疫：259名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/12月24日--23日，自德国、荷兰、韩国、埃及、土耳其、阿联酋、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦的13班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

据流行病监督委员会消息，共1458名乘客飞抵哈萨克斯坦。其中，1199名旅客携带新冠肺炎核酸（PCR）检测阴性报告，259名乘客未携带。

具体来说：

-有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有770名乘客，713人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，57人未携带该证明；

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有517名乘客，321人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，196人未携带该证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有96名乘客，91持有冠状病毒PCR检测阴性证明，5人未携带该证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有75名乘客，74人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，1人未携带该证明；

未携带有效证明的哈萨克斯坦公民将在指定隔离检测点接受新冠肺炎核酸检测，并等待至出结果。

值得一提的是，12月22日飞抵哈萨克斯坦的149名旅客接受的新冠病毒PCR检测结果显示，所有149人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿依波塔】



