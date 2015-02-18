美国第25任防长宣誓就职:全力打造“未来之师”

哈通社阿斯塔纳2月18日电，据中新社消息，美国第二十五任防长阿什顿•卡特17日在白宫正式宣誓就职。他当天提出了任期内的三项优先任务：为总统决策提供建议，确保美国安全和全球领导地位以及打造一支面向未来的部队。

就职仪式由美国副总统拜登主持，卡特的家人以及多名政要出席了当天的仪式。拜登称赞卡特是这一职务"非常合适"的人选。 卡特当天在仪式上称，他将在这个变革的时代重点关注三项优先任务。第一，他将为奥巴马提供最坦诚的战略建议。第二，他将密切关注美国面临的安全威胁，确保美国的全球领导地位。第三，他提出要全力打造一支面向未来的部队。他表示，美军要继续保持科技优势，吸引青年一代入伍服役。 现年60岁的卡特长期供职于五角大楼，曾任助理防长、副防长，对国防部内部运作以及美国防政策非常熟悉。此次就职也使他成为奥巴马任期的第四位美防长。 卡特17日上午首先现身五角大楼，并与美军参联会主席邓普西举行会谈。随后他前往白宫参加就职仪式。当天下午，他还将与奥巴马举行会面。 卡特就职后，美国防部内部料将进行一轮人事调整。卡特的团队将随其一同入主五角大楼。 目前，美国一方面要应对"伊斯兰国"的威胁，另一方面还要密切关注乌克兰东部局势。卡特可谓是一位"战时防长"。此外，他还要面临多项内部改革。有美媒称，在美国国外，卡特的三大主要任务包括打击"伊斯兰国"、从阿富汗撤军以及适时介入乌东部局势。而在美国国内，卡特则面临国防预算收缩、争取国会支持以及国防部内部改革等挑战。 在阿富汗撤军问题上，卡特在出席其提名听证会时表示，会重新考虑目前的撤军时间表。美《军事时报》报道称，鉴于阿富汗塔利班有卷土重来之势，卡特计划在今年春天与白宫商讨推迟撤军一事。 在乌克兰问题上，卡特支持向乌克兰军方提供武器。如果目前的停火协议再次被撕毁，卡特可能向奥巴马建议以提供武器的方式介入乌局势。 在国防预算问题上，虽然2016财年的预算申请比此前有所增长，但美国防预算整体仍呈现缩减趋势。卡特曾表示，预算缩减会影响到美军的战备状态，他希望能在其任期内解决这一问题。