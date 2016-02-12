庆祝哈美建交25周年宣传片出炉（视频）

哈通社阿斯塔纳2月12日电 据美国驻哈大使馆消息，12日，为庆祝哈美建交25周年而专门制作的活动宣传片出炉。

据悉，美国驻哈萨克斯坦使馆11日举行"一路同行25年"活动启动仪式，庆祝哈美建交25周年。该活动分为创新、友谊、合作等三大板块。

