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17:56, 12 二月 2016 | GMT +6
庆祝哈美建交25周年宣传片出炉（视频）
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哈通社阿斯塔纳2月12日电 据美国驻哈大使馆消息，12日，为庆祝哈美建交25周年而专门制作的活动宣传片出炉。
据悉，美国驻哈萨克斯坦使馆11日举行"一路同行25年"活动启动仪式，庆祝哈美建交25周年。该活动分为创新、友谊、合作等三大板块。
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