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    17:56, 12 二月 2016 | GMT +6

    庆祝哈美建交25周年宣传片出炉（视频）

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    哈通社阿斯塔纳2月12日电 据美国驻哈大使馆消息，12日，为庆祝哈美建交25周年而专门制作的活动宣传片出炉。

    据悉，美国驻哈萨克斯坦使馆11日举行"一路同行25年"活动启动仪式，庆祝哈美建交25周年。该活动分为创新、友谊、合作等三大板块。

    标签:
    外交 哈萨克斯坦与美国 国际 总统 黄金储备 首都
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