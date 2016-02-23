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09:05, 23 二月 2016 | GMT +6
西哈州举办庆祝独立25周年阿肯弹唱会（图）
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哈通社乌拉尔2月22日电 为庆祝哈萨克斯坦独立25周年，西哈州政府在青格尔劳县举办题为"青格尔劳在歌唱"的阿肯弹唱会。来自西哈州各地的优秀阿肯为伟大祖国25岁华诞和与会嘉宾奉献了一份最诚挚的祝福。（编译：金桥）
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