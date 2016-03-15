纳吾热兹节恢复法定节日地位已满25周年

哈通社阿斯塔纳3月15日电 据总统档案馆新闻局消息，哈萨克传统节日纳吾热兹节25年前正式恢复法定节日地位。

1926年开始，苏联政府下达禁令，禁止哈萨克人以任何形式庆祝纳吾热兹节。虽然纳吾热兹不是宗教节日，但是苏联政府已该节日包含宗教内容为名，在禁止节日的同时开展了一系列针对宗教人士的迫害行为。

1929年，苏联政府还宣布禁止庆祝新年。6年后政府承认国际新年节日，并在1947年1月1日开始正式庆祝新年节日。苏联政府只允许哈萨克人庆祝官方承认的新年节日。

1980年，哈萨克人开始逐步恢复庆祝纳吾热兹节的各类活动。1991年3月15日，哈萨克苏维埃社会主义共和国总统宣布，每年的3月22日为法定的节日--纳吾热兹。

总统档案馆馆长波热伊斯•加帕尔沃夫说："今年是纳吾热兹节恢复法定地位的25周年。档案馆存放着1920年苏联禁止哈萨克人庆祝纳吾热兹节的禁令，和1991年哈萨克苏维埃社会主义共和国总统恢复纳吾热兹节法定地位的总统令等历史文献。这段历史，很多年轻人并不清楚。在那个动荡的时期，为了打牢哈萨克斯坦独立自主的基础，政府通过了许多重要的决议、法案以及改革措施。"（编译：小穆，校对：塔尔）