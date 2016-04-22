俄罗斯对亚洲原油供应增长近25%

哈通社阿斯塔纳4月22日电 据路透社消息，俄罗斯石油生产商今年向亚洲供应的原油上升近25%，巩固了在亚洲市场的地位。这改变了原油供应方在该地区的力量对比，也令石油输出国组织(OPEC)争夺客户的努力受挫。亚洲是全球市场中为数不多的一个亮点。

在卢布疲软以及新建管线的助力下，俄罗斯取代伊朗成为亚洲第五大原油供应国。根据路透以贸易往来和海关信息为依据汇编的数据，2015年1-11月俄罗斯对亚洲的原油销售量较上年同期增长23%至130万桶/日。

俄罗斯在这个世界最大原油市场的占有率已经从五年前的4.7%上升至7.3%，表明俄罗斯总统普京所作的努力已经开花结果。为降低对欧洲等传统市场的依赖程度，普京努力拉拢中国等亚洲国家。

数据显示，中国和韩国进口的俄罗斯原油增幅最大。由于俄罗斯靠近北亚的主要原油买家，因此可以通过油轮经由库页岛出口原油，也可以通过管线直接输往中国，抑或通过日本海的俄罗斯科济米诺港出口。

"由于亚洲是油市中剩下的一个主要供应不足地区，市场份额的争夺战依然十分激烈，"咨询机构Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen称。

在OPEC内部，伊拉克是明显的赢家，对亚洲的供应提高了四分之一，这要归功于该国创纪录的石油产出和向客户提供深度折扣。此种情景反映出即便在OPEC成员国之间，争夺客户的价格战也是打得如火如荼。

俄罗斯和伊朗今年在亚洲市场的扩张，令沙特阿拉伯争取客户的努力受限，意味着OPEC老大引领的提高产出扩大市场份额的策略效果有限。

在沙特阿拉伯的倡导下，OPEC在2014年11月决定不靠减产来支撑油价，而是继续生产来保护市场份额，以对抗俄罗斯和美国等其他产油方。

"我们不认为这个策略能坚持更长时间，特别是看到俄罗斯2015年在亚洲市场的扩张举动。"汤森路透的石油研究和预估部门资深分析师Emril Jamil表示。"2015年OPEC未能在亚洲实现较大的市场份额增长。"

虽然沙特阿拉伯努力阻止了他们在亚洲的市场份额像去年那样下降，并且依然保持住他们是亚洲头号供应者的地位，今年1-11月的对亚洲石油出口同比增加2.7%至日均420万桶。但根据OPEC数据，沙特阿拉伯对亚洲的出口在2013年触顶，当时为日均459万桶。