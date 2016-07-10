当今世界上25个最脆弱的国家

和平基金会（The Fund For Peace）近日发布了世界最不稳定国家的年度排名，亦称"脆弱国家指数"（Fragile State Index）。排名基于12个评分项，包含取得公共服务的途径、难民以及国内无家可归者的流行程度、人权状况以及政权的合法性。

北欧斯堪的纳维亚国家位于这项排名的末尾，是"最不脆弱"的国家。令人称奇的是，按照这份调查，内战已进入第六个年头的叙利亚并不是世界上最脆弱的国家。

1. 索马里

自从1991年的内战将国家撕裂以来，索马里始终未能建立一个能在全国范围内有效运转的政府。在人权纪录和权贵精英派系化方面该国得分垫底，而在国内安全与难民方面的得分也接近底部。索马里的婴儿死亡率及产妇死亡率高居全球第三，人均预期寿命仅为51.96岁。该国接受了少量也门难民，却有100万本国人民流离失所，而且仍在持续忍受基地组织附属组织青年党的武装暴乱。

2. 南苏丹

作为世界上最年轻的国家，南苏丹再次位列世界最动荡的两个国家之一，在难民、群体性抗争、政权合法性、公共服务、人权、安全、权贵精英派系化以及外部干涉方面得分垫底。该国自2011年独立以来冲突几乎从未中断，2013年更爆发全面内战。尽管2015年签署了一项和平协议，但过渡性联合政府至今仍未建立。诸多不安定因素导致该国18%的人口流离失所，数十万人面临饥饿威胁。

3. 中非共和国

该国的低分主要是由于在一系列政变与宗教-族群冲突后引发的难民、人权、权贵精英派系化等严重问题。作为回应，联合国安理会一致决定向该国派遣维和部队以防止暴力进一步演变为种族清洗。中非在公共服务、外国干预及安全方面的得分亦接近最低。

4. 也门

也门恐怕是2015年国运最为不济的国家之一。由"伊斯兰国"（ISIS）、基地组织和胡塞武装等多方参与的残酷内战，加之沙特阿拉伯与其它海湾国家的直接干预，使也门全国都处于大规模动荡及灾难中。占也门总人口11%的逾280万人民在国内流离失所，59%的人口面临食品短缺危机。

5. 苏丹

尽管仍面临诸多挑战，但苏丹在2015年的得分略有改善。2007年以来，来自非盟以及联合国的维和部队一直设法控制达尔富尔的冲突。联合国估计苏丹国内约有320万人民无家可归，较上年增加近100万。苏丹政府行事专横、穷兵黩武，在达尔富尔、蓝尼罗河及南科尔多凡三地残酷镇压起义，而国际制裁与政权孤立也已让该国经济到了崩溃的边缘。苏丹也接受了不少来自埃塞俄比亚、厄立特里亚、乍得、中非共和国和南苏丹的难民。

6. 叙利亚

与几乎所有其它国家相比，叙利亚在2015年状况的恶化程度都要更严重。历经六年内战，叙利亚国内的公民社会还在持续分崩离析，国家几乎成为各派势力为实现各自政治抱负的代理人战场。这些势力包括库尔德民族主义者、伊朗及俄罗斯支持的民兵、土耳其及海湾国家支持的反对派武装、ISIS，以及来自美俄的直接干预。据估计，自2011年3月冲突爆发以来，大约有900万叙利亚民众沦为难民或流离失所。

7. 乍得

乍得以49.81岁的人均预期寿命位列全球末尾。与此同时，乍得的婴儿死亡率高居世界第六。该国基础设施相当薄弱，却肩负着50万来自苏丹及中非共和国的难民。乍得还受到严重的腐败、熟练技术工人缺乏以及过分依赖外国投资等问题的困扰。该国约60%的出口都与石油相关，而原油价格的下跌使该国经济受到了相当严重的负面冲击。

8. 刚果民主共和国

刚果民主共和国过去一年的境况更加恶化，它在群体性抗争、难民、公共服务、人权、权贵菁英拉帮结派及外部干涉等问题上的分数都在探底或接近探底。自1990年代中期以来有大量卢旺达与布隆迪难民流入后，该国国内冲突内战不断。然而，尽管有诸多不利因素，该国还是在2015年实现了21世纪第13个年头的经济增长。

9. 阿富汗

由于在安全、人口压力、公共服务及外部干涉等方面均有恶化，阿富汗局势在2015年变得愈发脆弱。随着美国在阿富汗军事行动的结束，塔利班继续令人不安地在该国取得军事进展，这导致美军不断推迟完全撤出阿富汗的时间点，该国继续着已近15年的由美国主导的国家建设。

10. 海地

海地有80%的人口生活在贫困线以下，57%属极端贫困。2010年的地震摧毁了该国的基础设施并导致高达25万人丧生。2012年的两次飓风以及2015年的旱灾和政局不稳使重建工作极为缓慢。海地是美国、欧洲和南非之间可卡因贸易的中转站，该国过半政府年度预算都来自国际收入。

此外，排名10至25位的国家依次为（排名从高到低）：伊拉克、几内亚、尼日利亚、巴基斯坦、布隆迪、津巴布韦、几内亚比绍、厄立特里亚、尼日尔、肯尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、乌干达、埃塞俄比亚、利比亚。

来源：界面新闻