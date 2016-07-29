塔吉克斯坦黄金外汇储备增长近25%

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据外媒消息，塔吉克斯坦中央银行行长贾姆舍特·努尔马合马特佐达7月25日宣布,截止到2016年7月1日,塔吉克斯坦的黄金外汇储备相当于2.4个月的进口额。

根据塔吉克斯坦海关总局的数据,今年1-6月塔吉克斯坦的进口额为15.751亿美元,与去年同期相比减少了4.8%。



官方统计数据显示,今年上半年塔吉克斯坦月均进口额为2.6251亿美元。根据努尔马合马特佐达通报的数据,截止到2016年7月1日,塔吉克斯坦的黄金外汇储备突破了6.3亿美元,而今年1月1日时的黄金储备额是4.866亿美元。因此,塔吉克斯坦的黄金外汇储备金额半年间增长了近25%。



2014年的时候塔吉克斯坦中央银行曾宣布,黄金外汇储备额约为4.81亿美元,其中包括11吨黄金。



努尔马合马特佐达说:"目前塔吉克斯坦黄金外汇储备的90%是纯黄金,其余的10%是外汇。"他解释称,中央银行在半年的时间里使黄金的储备增加了45%。



努尔马合马特佐达指出,塔吉克斯坦的黄金外汇储备能够满足2.4个月的进口所需。根据通行的国际规则,任何一个国家的黄金外汇储备都应满足3个月的进口所需。



努尔马合马特佐达强调,2016年中央银行将采取措施增加国际储备额。据他称,中央银行和财政部已获授权,收购国内生产的所有黄金。