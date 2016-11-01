阿拉木图举办大学生论坛 纪念塞梅核试验场关闭25周年

哈通社阿拉木图 -- 阿尔法拉比国立大学日前举办大学生论坛，纪念塞梅核试验场关闭25周年。

"内华达-塞梅"反核试验运动创始人沃勒加斯•苏莱曼诺夫、阿尔法拉比国立大学校长哈勒姆哈伊尔•穆塔诺夫、反核试验运动退伍军人、阿拉木图大学青年事务委员会领导人、反核试验运动组织者代表出席论坛。



穆塔诺夫表示，1991年，纳扎尔巴耶夫总统签署法令，关闭塞梅核试验场。塞梅核试验场的关闭和"内华达-塞梅"反核试验运动都将随着时间的推移，显示出其历史价值和重大意义。



穆塔诺夫说："纳扎尔巴耶夫总统经常提及核裁军、禁止核试验、防止核武器扩散，并提出'ATOM'（Abolish Testing is Our Mission,'禁止核试验是我们的使命'）、‘绿桥'、全球能源和环境战略、‘二十一世纪：无核化世界'等一系列国际项目。"



期间，苏莱曼诺夫向阿尔法拉比大学学生介绍了 "内华达-塞梅"运动、核试验危害以及我国为关闭核试验场所付出的代价。



苏莱曼诺夫说："当年为关闭核试验场，哈萨克斯坦在2周内共召集200多万人，他们一贯反对核试验。目前，反核试验运动仍在延续。如今，我们将40年反核试验运动‘接力棒'传递给年轻人，此举旨在让全国青年加入反核运动，并为之终生奋斗。"



【编译：昂哈尔 审校：金桥】