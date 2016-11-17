驻华大使馆组织篮球赛 庆祝哈萨克斯坦独立25周年

哈通社北京 - 据哈通社驻中国记者站记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦驻华大使馆海关组于11月16日在中国首都北京举办篮球友谊赛，庆祝哈萨克斯坦独立25周年。

共有四支球队参加了友谊赛。分别是：中国公安部北京分局代表队（冠军）、«SOLE»篮球杂志社代表队（亚军）、同方威视技术股份有限公司代表队（季军）和哈萨克斯坦驻华大使馆及财政部国家财政收入委员会联合代表队。







哈萨克斯坦财政部国家财政收入委员会副主席果斯曼•阿姆林表示，在北京举办这一庆祝活动的建议，是在哈中两国海关合作委员会第九次会议期间做出的决定。



"这是我们的提议......驻外机构的小伙子们，不仅应该同所在国机构开展外事活动，而且在体育场上进行此类互动，更能提升双方的友谊。这也是我们首次在国外举行此类活动。"他说。







威视（Nuchtech）公司总裁彦波（音译）在接受哈通社驻中国记者采访时，向亚信成员哈萨克斯坦独立二十五周年致以最诚挚的祝贺。







"我曾6次前往哈萨克斯坦。目前，中国和哈萨克斯坦两国之间的关系，正在以极高的速度不断发展。我衷心的祝贺贵国独立25周年，并祝福哈萨克斯坦人民永享幸福和繁荣。"他说。









































【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】