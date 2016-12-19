哈中大学生庆祝哈萨克斯坦独立25周年

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈通社驻华记者报道，为庆祝哈萨克斯坦独立25周年，中国哈萨克族大学生与我国在华留学生们一起16日在北京外国语大学哈萨克斯坦中心举办名为"大地儿女"文艺联欢会。

晚会由北京外国语大学俄语学院和哈萨斯坦中心共同举办。

我国驻华大使馆教育顾问海拉特·阿布德拉赫曼诺夫和北京外国语大学俄语学院院长黄玫出席晚会，并致辞。

参加活动的中央民族大学、北京舞蹈学院和中国邮电大学学生们表演了精彩的节目。观众们还欣赏了有关哈萨克斯坦的视频。

最后，哈中两国大学生共同出演哈萨克民族服装秀，而哈萨克斯坦中心学生们用哈萨克语表演了友谊主题的合唱。

北京外国语大学教师杨雪琴（音译）在接受哈通社记者采访时表示："特别喜欢今天的晚会。来自哈萨克斯坦的留学生们对我们介绍了哈萨克民族的文化，并庆祝了哈萨克斯坦独立节日。哈萨克斯坦在25年内取得了辉煌的成就，我希望哈萨克斯坦在未来的25年内取得更好的发展。"

北京外国语大学土耳其语专家杰姆•阿依贡祝贺哈萨克斯坦独立25周年。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】

























