法国总统奥朗德致电纳扎尔巴耶夫祝贺哈法建交25周年

哈通社阿斯塔纳--记者从法国驻哈大使馆25日举行的新闻发布会上获悉，法国总统奥朗德25日致电纳扎尔巴耶夫总统祝贺法国与哈萨克斯坦建交25周年。法国驻哈大使费朗西斯•艾蒂安宣读贺电。

奥朗德在贺电中说："首先感谢您为法哈建立外交关系25周年而发来的贺电。法国一贯重视加强与哈萨克斯坦各领域的合作关系。25年以前，也就是1992年的9月23日，在爱丽舍宫，时任总统密特朗就已指明了法对哈外交政策未来走向。当时您与密特朗总统举行会谈，在会谈后举行的欢迎晚宴上，密特朗总统说，法国愿与哈萨克斯坦发展各领域的友好合作关系。值得一提的是，25年来，法国坚定奉行对哈友好政策，这也得到了哈方的积极响应。2015年11月5日，与阁下在巴黎会谈时我就坚定地说，哈萨克斯坦经济具有光明的发展前景，记得当时我还建议消除两国合作项目中的一些障碍。"



奥朗德说，法国将坚定不移地致力于发展法哈稳定和互利合作关系。两国关系必将不断结出更多硕果，他对此充满信心。



据法驻哈大使艾蒂安介绍，在两国建交25周年之际，巴黎和阿斯塔纳将举行各类文化活动，两国邮政部门还将联合发行一套纪念邮票。



【编译：金桥】