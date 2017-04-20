庆祝哈中建交25周年音乐会在北京举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社报道，为庆祝哈中建交25周年，进一步加强哈萨克斯坦与中国之间的文化交流与合作，促进"一带一路"框架下的民心相通，由中华人民共和国文化部、哈萨克斯坦驻华使馆共同主办，中国对外文化集团公司承办的"光明丝绸之路上的相遇"--哈中联合音乐会，4月17日北京音乐厅举行。

音乐会上，包括小提琴演奏家艾曼·穆罕萨哈热耶娃、歌手迪玛希等在内的哈萨克斯坦著名音乐家和乐团与中国广播电影交响乐团合作，为观众奉献了柴可夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》等中外名作。

哈中两国和睦共处的历史源远流长，2000多年前的丝绸之路是哈中友好的历史见证。25年前，刚刚获得独立的哈萨克斯坦与中国正式建立外交关系，掀开了两国人民友好交往的崭新篇章。短短25年，两国关系奠定了平等协作、相互尊重、相互信任的坚实基础，世代友好理念深入人心。2016年，两国正式签署了"光明大道"新经济政策与丝绸之路经济带建设对接合作规划。

中国文化部外联局局长谢金英表示，这场音乐会是"丝绸之路"和"光明之路"的相遇，是两个国家音乐的相遇、文化的相遇，更是两国人民情感的相遇、民心的相遇。这次相遇必将为哈中文化领域的交流开辟更美好的前景。

【编辑：木合塔尔·木拉提】