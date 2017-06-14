外交部发表哈萨克斯坦和立陶宛建交25周年联合公报

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，在哈萨克斯坦和立陶宛建立外交关系25周年之际，外交部发表哈立建交25周年联合公报。公报内容如下：

2017年6月15日是哈萨克斯坦共和国和立陶宛建立外交关系25周年纪念日。



在这25年里，两国各领域合作取得了丰硕成果，两国在许多国际重大问题持有类似或相同观点。



在竞选联合国安理会非常任理事国期间，哈萨克斯坦和立陶宛均支持彼此当选该职务。



作为欧盟成员国，立陶宛是首个批准哈萨克斯坦和欧盟间《扩大伙伴关系与合作协定》的国家之一。



在哈萨克斯坦提议举办世界和传统宗教领袖代表大会时，立陶宛积极支持并出席大会。



在经济合作与发展组织框架下，两国合作得到了进一步深化。作为经合组织候选成员，立陶宛为促进哈萨克斯坦在该组织的地位作出重要贡献。



作为国际展览局成员，立陶宛支持哈萨克斯坦举办2017世博会，并确认积极参展世博会。



两国在经贸、教科、人文等领域的合作也奠定了坚实的法律基础。



经贸合作政府间委员会、交通和旅游工作组、哈萨克斯坦-立陶宛商业协会更是促进两国友好合作的有效机制。



因货物运输发展和多样化的需求，哈萨克斯坦和立陶宛经贸合作将不断深化，其中包括过境运输、交通运输、物流等领域。启动"萨吾列"、"波罗的海路线"、"大陆捷运"等集装箱列车及立陶宛邀请哈萨克斯坦加入维京铁路建设项目的提议，将为深化两国交通合作开辟新的道路。



在博拉沙克国际奖学金计划框架下，两国高等教育及科学与文化中心间的密切合作也在持续发展。哈萨克斯坦和立陶宛还制定了促进两国医疗机构经验交流的有效机制。



立陶宛"努尔萨吾列"哈萨克协会和哈萨克斯坦""立陶宛协会也在为深化两国人文合作作出不懈努力。



为两国人民利益和繁荣发展而努力的哈萨克斯坦和立陶宛有意进一步深化两国友好合作。



【编译：昂哈尔】