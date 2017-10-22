哈萨克斯坦-斯洛文尼亚建交25周年

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 - 2017年10月20日，哈萨克斯坦共和国和斯洛文尼亚共和国迎来建交25周年纪念日。

四分之一个世纪的友谊与合作，为两国之间的政治对话、经贸和人文合作的不断发展创造了有利条件。



扩大两国合作的一个重要里程碑，是哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫2002年5月首次对斯洛维尼亚进行的正式访问。



斯洛文尼亚共和国总统米兰•库坎先生于2002年9月对哈萨克斯坦的访问，以及斯洛文尼亚共和国总统达尼洛•图尔克先生于2009年11月对哈萨克斯坦的访问，为加强双边合作提供了重要推动力。



两国外交部门和专门机构之间的合作也在不断深入。 2017年哈萨克斯坦外交部与斯洛文尼亚外交部在阿斯塔纳举行了首次政治磋商。



两国议会之间的合作也为双边合作的加强带来了有效的动力。



在联合国、欧安组织和其他国际组织框架下，两国合作密切，就国际议程上的关键问题交换意见。



两国经贸领域的关系不断发展。其中，在制药、绿色能源、旅游业、交通基础设施等领域的合作前景广阔。



哈萨克斯坦 - 斯洛文尼亚政府间经济合作委员会成为了双方经济合作的有效机制。委员会第三次会议于2016年在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那举行。



两国人民还共同拥有在二次世界大战反法西斯战争的历史记忆。在斯洛文尼亚特尔诺沃市，竖立着一座苏维埃士兵纪念碑。前苏联红军哈萨克斯坦籍烈士的姓名被记录在这座纪念碑上，并受到当地居民的纪念。在该国帕维尔镇，一位哈萨克无名烈士的坟墓多年来受到了当地居民的悉心保护。



两国相互设有名誉领事馆，为促进两国经贸文化关系提供宝贵的支持和援助。



如25年来的合作结果所示，哈萨克斯坦和斯洛文尼亚将继续深化和发展政治对话，不断推进双方在贸易、经济、文化和人道主义领域的双边合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】