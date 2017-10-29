亚信25周年机构报告会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/10月29日 -- 阿联酋驻哈萨克斯坦共和国大使穆罕默德•艾哈迈德•本•苏丹•贾伯特博士出席了哈萨克斯坦外交部在阿斯塔纳举办的亚洲相互协作与信任措施会议二十五周年机构报告会。

哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫在欢迎致辞中强调，亚信峰会是在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的倡议组建的。



阿布德拉赫曼诺夫称，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫1992年10月在联合国大会上提出了建立亚洲相互协作与信任措施会议的倡议。这一倡议得到亚洲不少国家的赞同和积极参与。1993年3月起，亚信会议开始活动。



亚信会议的原则是：维护公认的国际关系基本准则，即相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政，和平解决争端，不使用武力和以武力相威胁，发展经济、社会和文化合作等。



他说，亚信会议目前有26个成员国、9个观察员国，此外还有5个国际组织作为观察员组织参加。



阿布德拉赫曼诺夫强调，会议旨在加强各成员国在维护和平和支持亚洲地区的稳定与发展方面的合作。他还高度评价了各成员国为实现共同目标而作出的努力。



【编译：木合塔尔·木拉提】