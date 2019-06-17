联合国庆祝《联合国防治荒漠化公约》25周年

哈通社/努尔-苏丹/6月17日 -- 今天是联合国防治荒漠化和干旱世界日。

据联合国消息，在《联合国防治荒漠化公约》（《公约》）25周年与2019年防治荒漠化世界日（#2019WDCD）到来之际，《公约》将庆祝25年来各国在可持续土地管理方面取得的进展。



同时，《公约》也放眼于广阔前景，力图在未来25年中达到土地退化合理状态。

本次纪念活动的口号为"共植未来"，其内容包括防治荒漠化世界日全球纪念活动，以及由土耳其政府于2019年6月17日在安卡拉主办的《公约》25周年纪念活动。



每年的世界防治荒漠化和干旱日旨在提高公众对全球防治荒漠化工作的认识。这一独特的日子是要提醒大家，通过解决问题，增强社会参与和各级政府通力合作，我们能达到土地退化合理状态（即当地土地资源仍保持在支撑生态系统发展，保证食物安全的状态）

荒漠化是指主要由人类活动和气候变化引起的，在干旱、半干旱和干旱的半湿润地区的土地退化。荒漠化不是指现有沙漠的扩张。旱地生态系统占世界陆地面积三分之一，人们对其过度开发和利用不当才是造成荒漠化的元凶。另外，贫困、政局动荡、滥砍滥伐、过度放牧和灌溉不当都会破坏土地的生产力。