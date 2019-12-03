联合国第25届气候会议意义重大

哈通社/马德里/12月3日 -- 第25届联合国气候大会2日在西班牙首都马德里拉开序幕。会议将持续至12月13日结束。

本届会议关注的焦点议题包括：支持更有效地减少气候失调措施，规范碳交易市场和进一步减少温室气体排放。

联合国秘书长古特雷斯1日在大会开幕前举行的记者会上指出，气候危机就在眼前，社会各界应加强责任感和领导力，以应对全球气候危机。

秘书长古特雷斯表示，在未来几天的会议上，各国政府需要增强雄心和承诺。

联合国气候大会全名是联合国气候变化框架公约缔约方大会，自1995年起每年举行一次。共有196个签约国的代表出席了本届大会，其中包括50多位国家元首。

值得一提的是，西班牙新论坛网站11月30日刊文回答了五个问题，详解为什么这次会议对于应对气候变化和地球的未来具有重要且决定性的意义。问题分别如下：

1.《公约》第25次缔约方会议与联合国气候行动峰会有何不同之处？

今年9月召开的联合国气候行动峰会是联合国秘书长发起的一项倡议，旨在使国际社会的注意力集中在气候紧急状态上，并加快行动步伐以扭转气候变化。

《公约》第25次缔约方会议的任务是确保各国按照给出的承诺执行《公约》和2015年《巴黎协定》。

2.为什么联合国如此关注气候问题？

越来越多的证据印证了气候变化的影响，特别是极端天气事件。科学研究还证明，温室气体排放量仍在持续上升。

3.9月的气候行动峰会达成了什么成果？

超过70个国家承诺到2050年实现温室气体净零排放，还有100多个城市加入了该倡议。

一些小岛国承诺到2030年实现碳中和并完成100%可再生能源转型。巴基斯坦、危地马拉、哥伦比亚、尼日利亚、新西兰和巴巴多斯等国承诺共同种植超过110亿棵树。

4.联合国环境规划署、世界气象组织、联合国政府间气候变化专门委员会、《公约》和缔约方会议都是什么？

以上这些都是在联合国领导下创立的国际工具和机构，有助于推动全球气候行动。

5.这次缔约方会议有多重要？

按照目前的减排力度，到2030年，只能达到实现气候目标所需减排量的1/3。

《公约》第25次缔约方会议是进入决定性的2020年之前最后一次缔约方会议，届时许多国家应当提交新的气候行动计划。在众多需要解决的问题中，资助全球的气候行动是其中之一。

目前，为实现三大气候目标所做的努力还不够。这三个目标分别是到2030年排放量减少45%、到2050年实现«气候中立»，以及在本世纪末将全球气温升幅稳定在1.5摄氏度左右。

时间一分一秒地过去，气候变化形势越发严峻，世界不能允许再拖延下去，各国应当携手走出一条大胆、果断和雄心勃勃的道路。

哈萨克斯坦已采取自愿行动，到2030年减少对化石燃料的使用，并在2050年之前将其替换为可再生能源。

在这一行动进程当中，于阿斯塔纳世博园区建立的哈萨克斯坦纳绿色科技中心将发挥重要的作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】