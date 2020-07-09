哈通社/努尔苏丹/7月9日--今年是哈萨克斯坦民族和睦大会成立的第25周年。

哈萨克斯坦民族和睦大会是稳定与和平的先驱。迄今为止，组织已开展许多公益活动。今年是形成哈萨克斯坦民族团结典范方面发挥重要作用的民族和睦大会成立的第25周年。2019年11月28日，民族和睦大会在首都平和谐宫正式启动了旨在广泛宣传首任总统工作的“首任总统道路与人民之旅 ” 项目。

民族和睦大会副主席詹塞伊特•图伊梅巴耶夫在接受哈巴儿频道采访时表示，2020年对哈萨克斯坦来说是特别的一年。今年是民族和睦大会的25周年，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在成立民族和睦大会方面起到了重要作用。25年来，民族和睦大会走过了艰难又复杂的路程。独立之后的哈萨克斯坦各民族以“团结的哈萨克斯坦是我们共同的国家 ” 为座右铭，将于明年共同迎来独立的30周年。

哈萨克斯坦民族和睦大会通过首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的亲自倡议成立。该组织的主要任务是执行国家政策，提高国家与民间社会机构间在族群关系领域的互动效率。纳扎尔巴耶夫于1992年首次提出成立哈萨克斯坦民族和睦大会的想法。三年后，即1995年3月1日，哈萨克斯坦总统颁布了关于成立哈萨克斯坦民族和睦大会的法令。其地位从最初的哈萨克斯坦总统直属咨询机构逐渐发展成了具有强大法律框架和社会政治地位的宪政机构。

2007年5月，哈萨克斯坦对宪法进行了多项修正，随后几年哈萨克斯坦民族和睦大会获得了宪法地位。 从而，民族和睦大会获得了包括哈萨克族在内的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下议院）九名议员的选举权。 自此，该组织的社会政治作用大大增强。

2008年1月20日，哈萨克斯坦总统签署了世界上独一无二的关于哈萨克斯坦民族和睦大会的法案。从此，哈萨克斯坦民族和睦大会成为了国家政治体系的正式组成部分。

【编译：阿依波塔】