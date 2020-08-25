央行发行宪法颁布25周年纪念硬币

哈通社/努尔苏丹/8月25日 – 哈萨克斯坦央行发行了旨在纪念宪法颁布25周年的纪念硬币。

该纪念币主题为《 QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA 25 JYL 》，共有100坚戈和200坚戈两种面额。其中，100坚戈面额硬币由镍银制成，200坚戈面额硬币由白铜制成。

两款硬币的正面图案除位于下部显示面额的«100TEŃGE»和«200TEŃGE»字样外，其他均完全相同：正中央为共和国国徽，两侧为民族元素纹饰，哈文和英文的«QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN（哈萨克斯坦中央银行）»字样环绕在周边。

硬币背面图样除颜色外（200坚戈为金色，100坚戈为银色）完全一致：正中为象征宪法的一本打开的书籍图案，其上有国徽标志，顶部刻有« 2020»字样，表示锻造之年。硬币周边刻有« QAZAQSTANKONSTITÝSIASYNA（哈萨克斯坦宪法）»和« 25 JYL（25周年）»字样。

200面额硬币将发行300枚，100坚戈面额硬币将发行50000枚。其中，200坚戈依照«Рroof-like»标准铸造，每一枚单重15克，直径33毫米；100坚戈依照«Uncirculated»标准铸造，每一枚单重11.17克，直径31毫米。

硬币根据收藏价值出售，并且可根据面额在哈萨克斯坦境内所有银行使用和兑换。

【编译：木合塔尔·木拉提】