乌克兰军机坠毁25人遇难

哈通社/努尔苏丹/9月26日-- 据新华社报道，乌克兰一架军用运输机25日坠毁，已经确认机上27人中多数人遇难。

消息称，这架安—26型运输机将近21时在乌克兰哈尔科夫州丘古耶夫市一座军用机场附近坠毁。乌克兰内政部在声明中说，机上有27人，其中20人是哈尔科夫国立空军大学学员，7人是机组人员。官方先前说机上有28人，不过后来确认一名学员没有登机。

国家紧急情况局说，已经确认22人死亡，2人受重伤，3人失踪。俄罗斯卫星通讯社稍后援引乌克兰总检察长办公室的声明报道，已经确认25人死亡，2人重伤。

视频显示，飞机坠落在一条道路边，燃着大火，升起浓烟。

一名目击者告诉路透社，他当时在开车，飞机坠地后，他看见一名男子从飞机上跑出来，身上着火。“另一辆车在我们后面停下来， ” 这名目击者说，“我们拿着一个灭火器，跟另一名司机跑上去帮他。又有一个人跑出飞机。他头上有伤口。我们把他拖到路的另一边。 ”

安—26是中型运输机，长度大约24米，有两台螺旋桨发动机。哈尔科夫州州长阿列克谢·库切尔说，飞机坠毁前，一名驾驶员报告，飞机左侧发动机出现故障。

库切尔同时说，对有经验的飞行员而言，一台发动机出现故障通常不会导致严重后果。乌克兰总统府说，依据初步信息，这架飞机当时在执行训练任务。

俄罗斯卫星通讯社援引乌克兰一家媒体的消息报道，一名乌克兰国防部人员说，空军大学的学员当时在接受飞行培训。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基说这一事件是“悲剧 ” ，将于26日前往当地视察。

乌克兰检察机关已对这一事件作违规飞行刑事调查。