哈萨克斯坦今年计划拍摄25部国产动画片

哈通社/努尔苏丹/12月8日--今年，哈萨克斯坦正在实施25个教育、冒险和娱乐类型的国产动画项目。

哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒•托赫詹诺夫在回答议员提出的问题时表示，自2010年以来，哈萨克斯坦已实施了130多个动画项目，均由国家资金出资。在文化和体育部的支持下，“Balapan”电视台已实施了50多个项目，计划实施80个动画项目。国家对动画项目的资助金额逐年增加。文体部在2018年拨款5600万坚戈，2019年拨款1.05亿坚戈，2020年拨款金额超过了10亿坚戈。在2020年至2021年期间，将为“Balapan”电视台提供约20亿坚戈，用于制作儿童家庭内容。

副总理表示，正在进行改善动画电影质量和内容的工作。根据2019年通过的《电影摄影法》，哈萨克斯坦成立了国家电影支持中心。也就是说，有关国家委托的项目首先要在该中心的专家委员会上进行讨论，然后再由国家电影支持中心的部门间委员会进行审议。

“与此同时，在2019年底，制定了选择‘Balapan’电视频道实施的动画项目的新标准。也就是说，项目由一个特别的艺术委员会在两个阶段进行选择。对创意团队的想法、剧本、漫画技术部分进行评估。心理学家、教师、社会学家、语言学家和儿童作家将参加这项工作。根据新标准，今年正在实施25个教育、冒险和娱乐类型的动画项目。此外，为了推动动画的发展，电视频道播出的动画片比例已从60％增至80％。”副总理总结道。

【编译：阿拉依】