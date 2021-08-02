哈萨克斯坦居民存款额超过25万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/8月2日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年6月底，哈居民存款余额25.135万亿坚戈（合592.1亿美元），环比增长2.7%。其中，法人居民存款余额12.937万亿坚戈，增长2%；自然人居民存款余额12.198万亿坚戈，增长3.3%。

统计期内，居民本币存款余额15.843万亿坚戈，环比增长2.5%；外汇存款余额9.291万亿坚戈，增长3%。存款美元化率从2020年底的37.3%降至37%。其中，法人本币存款余额7.875万亿坚戈，增长1.4%；外汇存款余额5.062万亿坚戈，增长3.1%，在法人存款余额中占比39.1%。自然人本币存款余额7.968万亿坚戈，增长3.6%；外汇存款余额4.229万亿坚戈，增长2.9%，在自然人存款余额中占比34.7%。

统计期内，哈居民定期存款余额17.04万亿坚戈，环比增长1.1%。其中，本币定期存款余额10.884万亿坚戈，外汇定期存款余额6.156万亿坚戈。

2021年6月，非银行法人本币存款平均利率为7.3%，上年同期为7.6%；自然人本币存款平均利率为8.6%，上年同期为9.9%。