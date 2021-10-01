哈国居民存款余额达25万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月1日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年8月底，哈居民存款余额25.042万亿坚戈（合591亿美元），环比下降0.6%，较年初增长13.3%。其中，法人居民存款余额12.759万亿坚戈，下降1.5%；自然人居民存款余额12.283万亿坚戈，增长0.3%。

统计期内，居民本币存款余额15.975万亿坚戈，环比下降1%；外币存款余额9.067万亿坚戈，环比持平。存款美元化率从2020年底的37.3%降至36.2%。其中，法人本币存款余额7.935万亿坚戈，下降2.2%；外币存款余额4.823万亿坚戈，下降0.4%，在法人存款余额中占比37.8%。自然人本币存款余额8.039万亿坚戈，增长0.2%；外币存款余额4.224万亿坚戈，增长0.4%，在自然人存款余额中占比34.6%。

统计期内，哈居民定期存款余额17.193万亿坚戈，环比下降0.4%。其中，本币定期存款余额11.025万亿坚戈，外币定期存款余额6.169万亿坚戈。

2021年8月，非银行法人本币存款平均利率为7.3%，上年同期为7.2%；自然人本币存款平均利率为8.3%，上年同期为9.8%。

截至2020年底，哈银行业居民存款余额为22.1万亿坚戈。

【编辑：木合塔尔·木拉提】