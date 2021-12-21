日本大阪火灾已致25人遇难 警方怀疑嫌犯模仿作案

哈通社/努尔苏丹/12月21日--据共同社报道，近日采访办案人员获悉，在日本大阪北新地大楼纵火杀人案嫌疑人谷本盛雄（61岁）的住处，留有报道造成36人丧生的2019年7月京都动画纵火杀人案的报纸。京都的纵火案使用了汽油，已知谷本在案发前也购买了汽油。大阪府警方怀疑他可能是模仿作案。

警方21日称，又有一名年龄或为二十多岁的女性死亡，遇害人数达到25人。17日大楼发生火灾，4楼心理内科诊所有27人心肺停止被送医。谷本和1名或为三十多岁的女性重伤昏迷。

据办案人员透露，警方在大阪市西淀川区的谷本住处发现了报纸。大楼火灾发生约30分钟前，这里也曾发生火灾，但烧损面积轻微，怀疑是谷本用少量汽油尝试点火。大楼火灾使用的也很可能是汽油，警方怀疑谷本在读了报纸后有计划地连环纵火，正展开调查。

谷本11月下旬在住处附近的加油站购买了约10升汽油。

案发后，住处内发现了散发汽油味、装有褐色液体的塑料容器。消防部门的简易鉴定结果显示，液体中含有油分。疑似可燃性较高的汽油，据消防部门称室内起火的地板不到1平米，嫌疑人可能是用极少量汽油练习点火。