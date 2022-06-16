第25届圣彼得堡国际经济论坛开幕

哈通社/努尔苏丹/6月16日-- 第25届圣彼得堡国际经济论坛15日在圣彼得堡市拉开帷幕。

本届论坛的主题为«新世界-新机遇»。根据论坛议程，为期4天的论坛主要分为«经济新秩序：迎接时代挑战»«俄罗斯经济：新挑战和新视野»«现代科技造福人类：创造负责任的未来»«投资于人：投资于发展»等4个主题讨论板块，分别聚焦上合组织、金砖国家、欧亚经济联盟和东盟等多边组织框架下的合作，世界经济贸易转型，当前形势下俄罗斯面临的新挑战及提高经济长期发展潜力方式，数字主权和信息安全，人力资本发展、新员工技能和就业模式等议题。

此外，还将举行中小企业发展、创意产业、药物安全、健康社会、电信和数字化发展、国际青年经济论坛等130余场分论坛和研讨会。

据论坛官网介绍，论坛期间将有来自140多个国家和地区的政商界人士与会，俄方将有77名联邦主体领导人、32名联邦部门负责人、16名部长、9名副总理计划在论坛期间访问圣彼得堡。埃及成为本届圣彼得堡国际经济论坛的主宾国。

俄总统助理乌沙科夫表示，俄总统普京将于17日在圣彼得堡国际经济论坛全体会议发表讲话。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也将应普京的邀请，出席该论坛。