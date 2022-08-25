英国25年来首次未从俄进口任何燃料

哈通社/努尔苏丹/8月25日 —— 据中新社消息，英国国家统计局24日数据显示，自1997年有记录以来，英国6月份首次没有从俄罗斯进口任何燃料，正«逐步»摆脱对俄石油和天然气的依赖。

英国首相约翰逊曾在3月称，俄乌冲突带来的紧张局势，使英国决定«逐步»摆脱对俄石油和天然气的依赖，并立下三个月后不再向俄购买燃料的目标。

此后，统计局指出，英国加紧停止从俄罗斯进口石油和天然气。虽然在过渡期间，允许进口石油，但鼓励企业寻找其他替代来源获取石油。

这些举措使得英国自3月以来从俄罗斯进口燃料的数量急剧下降，并在6月不再从俄进口任何成品油、原油、天然气、煤炭、焦煤等。

英国统计局称，在俄乌冲突爆发前，俄罗斯曾是英国最大的成品油供应国，占英国总进口量的24.1%。同时供应英国5.9%的原油和4.9%的天然气。

为填补因俄燃料进口减少带来的缺口，英国近期多从沙特阿拉伯、荷兰、比利时等国进口大量成品油。

另据英国《独立报》报道，一艘载有澳大利亚液化天然气的货轮已于22日抵达英国港口。这是六年来澳大利亚的液化天然气首次输送给欧洲。