俄罗斯“月球-25”号无人月球探测器发射成功

哈通社/阿斯塔纳/8月11日--据俄罗斯卫星通讯社11日的报道，载有近50年来首个国产无人月球探测器«月球-25»的«联盟2.1b»火箭从东方发射场成功发射。

发射第9 分钟后，载有«月球-25» 号探测器的箭体与三级火箭分离，进入地球轨道。第二阶段，实现上级与探测器分离后，«月球-25» 号将在5天左右的时间内进入月球轨道。着陆前计划进行两次轨道调整：一次在发射后一天半，另一次-在进入绕月轨道前1天。«月球-25» 号大约于8月21日实现着陆。

«月球-25»号的预计运行时间是一个地球年。«月球-25»号是一个发射自动着陆行星际探测器项目，目的是探索月球表面，包括寻找水，并研究着陆技术和进行土壤分析。任务框架下既有与研究地球天然卫星的起源和演变有关的科学任务，也有与未来开发月球的可能性有关的应用性更强的任务。 «月球-25»号将成为世界上首个在地形复杂的近月球极地附近完成软着陆的空间站。

上个俄罗斯国产站«月球-24»号于1976年发射。 «月球-25»号计划早在 20 世纪 70 年代就已制定出来。