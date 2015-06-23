26国确认参加阿拉木图2017大冬会

哈通社阿拉木图6月23日电（记者古丽米拉•果斯曼阿利）23日，在阿拉木图举行的国际酒店论坛上，第二十八届冬季世界大学生运动会组委会委员伊利亚•沃拉扎科夫表示，目前已有26个国家提交了参赛申请。预计在赛事期间阿拉木图将迎来超过十万游客，因此游客的安置工作十分重要，但目前阿拉木图的酒店状况令人十分担忧。

沃拉扎科夫表示，为迎接世界大学生运动会的召开，阿拉木图无论在技术方面还是在基础设施建设方面都应该做好万全准备。"截至目前已有26个国家申请参加冬季大运会，届时将有超过10万人涌入阿拉木图，每一位到访者都应被妥善安置。但阿拉木图市很多的酒店都不符合国际标准，房间数量也远远不够。我们需要建设更多的酒店，并尽快对原有的酒店进行改造。"他说。 据阿拉木图市副市长穆拉特•库德谢夫介绍，大运会是阿拉木图发展旅游业的一个绝佳时机。"目前阿拉木图拥有122座酒店，大多数没有达到星级酒店标准。但市内也有包括洲际酒店（Intercontinental）、里克斯（Rixos）、万豪国际酒店（Mariott）、假日酒店（HolidayInn）、丽思卡尔顿（Ritz-Carlton）等一批高档品牌酒店，明年华美达（Ramada）国际酒店也将在阿拉木图开设分店。"他说。 在为期两天的国际酒店论坛中，来自俄罗斯、法国、中国、格鲁吉亚和乌克兰等国的行业代表齐聚一堂，就当前国际形势下酒店行业未来的发展进行了深入探讨。（编译：塔尔）